МО Азербайджана объявило о начале антитеррористических мероприятий в Карабахе
Мероприятия проводятся, в частности, с целью восстановления конституционного строя Азербайджанской Республики, заявили в ведомстве.
© Видео: mikayelbad, Telegram © Фото: mikayelbad, Telegram
Министерство обороны Азербайджана объявило о начале в Нагорном Карабахе антитеррористических мероприятий.
Как утверждается, целью этого, в частности, является восстановление конституционного строя в регионе.
Кадры, на которых слышны звуки взрывов, были опубликованы в Telegram-канале mikayelbad.
«В регионе начаты антитеррористические мероприятия локального характера», - говорится в сообщении МО.
Также в оборонном ведомстве обратили внимание на то, что целями являются только военные объекты - мирных жителей и гражданской инфраструктуры это не коснется.
На данный момент комментариев от армянской стороны не поступало.