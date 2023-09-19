МО Азербайджана объявило о начале антитеррористических мероприятий в Карабахе

Мероприятия проводятся, в частности, с целью восстановления конституционного строя Азербайджанской Республики, заявили в ведомстве.

© Видео: mikayelbad, Telegram © Фото: mikayelbad, Telegram

Министерство обороны Азербайджана объявило о начале в Нагорном Карабахе антитеррористических мероприятий.

Как утверждается, целью этого, в частности, является восстановление конституционного строя в регионе.

Кадры, на которых слышны звуки взрывов, были опубликованы в Telegram-канале mikayelbad.

«В регионе начаты антитеррористические мероприятия локального характера», - говорится в сообщении МО.

Также в оборонном ведомстве обратили внимание на то, что целями являются только военные объекты - мирных жителей и гражданской инфраструктуры это не коснется.

На данный момент комментариев от армянской стороны не поступало.