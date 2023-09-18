Опасный вдох: из-за чего могли отравиться дети в бассейне в Сергиевом Посаде

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Участились случаи массовых отравлений в бассейнах. Причем это происходит с пугающим постоянством и в разных регионах страны. Только накануне четверо человек отравились парами хлора в бассейне в Сергиевом Посаде. Среди пострадавших трое детей. До этого в Тюменской области люди оказались в больнице из-за повышенной концентрации этого химического вещества. Бассейн одного из спортивных клубов Сергиева Посада обычно не пустует. Во время занятий трое детей и их тренер почувствовали резкий запах хлора. С признаками отравления детей госпитализировали. Дочь Константина Морозова попала в реанимацию.

«Произошло ЧП, слив хлора в бассейн. Мы были в этот момент в другом бассейне, детишки находились в маленьком. Они плавали, выполняли определенные упражнения. Видел, как все произошло. Во время плавания дети начали кашлять. Тренер оперативно эвакуировал их из бассейна. Врач принял решение отправить в реанимацию, так как было не понятно, что с ребенком», - рассказал Константин Морозов.

Со слов отца девочки, ребенок вдохнул пары хлора. Вещество применяется в системах очистки бассейнов. К инциденту мог привести резкий выброс раствора в чашу бассейна. Если бы не моментальная реакция тренера, то последствия могли быть куда серьезней.

«Хлор относится к удушающим газам. Его накопление в организме приводит к сильным ожогам верхних дыхательных путей. Первым симптомом является кашель, чувство нехватки воздуха, вплоть до потери сознания и судорог. Если человек остается долгое время, то можно получить смертельную дозу отравления», - предупредил старший преподаватель кафедры фармакологии института фармации и медицинской химии ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н. И. Пирогова Андрей Кондрахин.

Руководство спортивного клуба от комментариев не отказывается, но в чем причина инцидента, пока не закончится проверка - не говорит. Возможно, из-за скачка напряжения сложная система оборудования для очистки воды дала сбой.

«Моментально клуб был остановлен, была произведена эвакуация, вызвана скорая, дети были отправлены в ЦРБ. Будем проводить внутреннее расследование. Я принесла извинения семьям, с детишками все хорошо», - сказала генеральный директор сети фитнес-клубов Ирина Круликовская.

Детей выписали, подтвердили в Минздраве Московской области. Не все так легко обошлось в Тюменской области. Там после купания в бассейне одной из баз отдыха на плохое самочувствие пожаловались 13 детей. Со слов очевидцев, доходило даже до потери сознания. Троих ребят госпитализировали. Изначально сообщалось о возможном отравлении парами хлора, но Роспотребнадзор это не подтвердил. Еще 10 детей были госпитализированы в Сочи - и тоже после посещения бассейна, где был резкий запах хлора.

Системы очистки воды в бассейнах устроены сложно. Для дезинфекции применяются емкости с раствором гипохлорита натрия. Раствор подается дозировано с помощью насосов с автоматическим контролером, который регулярно проверяется технической службой.

«Необходимо в соответствии с руководством по эксплуатации проводить техобслуживание контроллера раз в две недели, проводить сторонний контроль датчиков параметров», - объяснил руководитель отдела лаборатории аквакомплекса Михаил Маркизов.

Что касается инцидента в Сергиевом Посаде, то бассейны клуба закрыты. Следователи завели дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, также ведется проверка Роспотребнадзором.