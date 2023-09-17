В Подмосковье закрыли бассейн, в котором отравились дети
Сообщается, что бассейн закрыт до вторника.
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В Подмосковье закрыли бассейн в фитнес-центре Сергиева Посада, в котором отравились три ребенка и тренер парами хлора.
Сообщается, что бассейн закрыт до вторника по техническим причинам.
Информацию о приостановке работы подтвердил Роспотребнадзор по Московской области в Telegram-канале. Отмечается, что ведомство выясняет обстоятельства случившегося. ГСУСК по Московской области возбудил уголовное дело по статье 238 Уголовного кодекса РФ.
Ранее парами хлора отравились дети в бассейне в Тюменской области. Сообщалось, что в основном пострадали малыши 6-7 лет.