В Тюменской области дети отравились хлором в бассейне

В дневное время в местности, где расположено оздоровительное заведение, на несколько часов была отключена электроэнергия, после произошел выброс хлора.

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В бассейне в Тюменской области дети отравились хлором. Очевидцы сообщили, что большое количество дезинфицирующей жидкости попало в бассейн, дети «начали кашлять, терять сознание, некоторых даже рвало». Количество пострадавших детей устанавливается.

Местное издание 72.ru приводит данные, что днем в поселке, где расположено оздоровительное заведение, на несколько часов была отключена электроэнергия.

«Никто не ожидал, что будет такое скопление хлора в лейках. Скорые приезжали, не одна. Четыре скорых было. Сколько человек увезли, не знаем», - привело СМИ слова работницы базы отдыха.

Отмечено, что выброс хлора мог произойти в детском бассейне, так как пострадали в основном малыши шести-семи лет.

Сутками ранее в сочинском санатории дети-спортсмены отравились парами хлора. Были госпитализированы 10 человек после посещения бассейна и сауны. В Лазаревский район курортного города из Москвы прибыла группа из 14 детей и семи сопровождавших их тренеров.