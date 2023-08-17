Дети-спортсмены попали в больницу после купания в бассейне в сочинском санатории

Прибывшие в санаторий дети отравились парами хлора. Они жаловались на удушье и недомогание.

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В Сочи после посещения бассейна и сауны госпитализированы 10 человек. В Лазаревский район курортного города из Москвы прибыла группа из 14 детей и семи сопровождающих их тренеров. Они посетили бассейн и сауну.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Роспотребнадзор, в санаторий «Аврора» прибыли три бригады скорой медпомощи после того, как от спортсменов поступили жалобы на слабость, кашель, недомогание. Отмечено, что специалисты уже взяли пробы воды из двух бассейнов. Об инциденте доложено в прокуратуру Краснодарского края.

«... в санатории, расположенном по улице Авроры Лазаревского района г. Сочи подростки после посещения бассейна почувствовали удушье и недомогание. В результате чего все дети доставлены в лечебное учреждение в состоянии средней степени тяжести с диагнозом: "Отравление парами хлора"», - сообщила местная прокуратура в своем Telegram-канале.

Подобные случаи ранее произошли при посещении бассейнов в Таганроге и Тольятти. Семь детей отравились после проведения дня рождения в бассейне в Самарской области. В Ростовской области шестеро детей отравились парами хлора после проведения водных процедур в бассейне.