Скачок напряжения стал причиной отравления детей в бассейне Сергиева Посада

В бассейне, где сегодня дети отравились парами хлора, произошла нештатная ситуация. Пострадавших оперативно доставили в больницу.

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В бассейне Сергиева Посада, где трое детей и тренер отравились парами хлора, произошел скачок напряжения. Об этом заявила директор фитнес-клуба Ирина Круликовская.

«Это нештатная ситуация. Был скачок напряжения, встали системы. Детей оперативно доставили в больницу», - цитирует 360 слова Круликовской.

Директор клуба добавила, что все сотрудники в момент случившегося находились на своих рабочих местах, это зафиксировано на камерах видеонаблюдения.

Ранее стало известно, что после случившегося сегодня в Сергиевом Посаде бассейн закрыли до вторника. Роспотребнадзор сообщил, что обстоятельства произошедшего уже выясняются. Возбуждено уголовное дело.