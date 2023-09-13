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У севшего в поле под Новосибирском самолета слили остатки горючего

Елизавета Пронина
10:07 13.09.2023
Сегодня эксперты проведут анализ гидросистемы самолета, который накануне произвел аварийную посадку в поле под Новосибирском.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Еще вчера под совершившим в поле в Новосибирской области самолетом можно было заметить следы вытекшего горючего, сейчас оно впиталось в землю, остатки в баках слили, чтобы минимизировать риск возгорания. Об этом с места событий сообщает корреспондент «Звезды».

Почти сутки на месте работают сотрудники правоохранительных органов. Они оцепили место стоянки. В следственных действиях участвуют пилоты и бортпроводники. Airbus не сдвигают с места, самолет стоит посреди пшеницы у поселка Каменка. Экспертам предстоит взять на анализ жидкость из гидравлической системы - именно из-за нее, по предварительным данным, пилоты были вынуждены посадить самолет.

Напомним, самолет направлялся из Сочи в Омск, но уже на подлете к пункту назначения экипаж сообщил об отказе гидравлической системы. Сесть в аэропорту без происшествий было практически невозможно - тормозная система могла выйти из строя. Пилоты запросили разрешение уйти на запасной аэродром. Лайнер увели в сторону Новосибирска, однако и туда долететь уже не было возможности. Топлива не хватало.

Командир воздушного судна Сергей Белов и второй пилот Эдуард Семенов приняли решение экстренно посадить самолет. Они сбросили скорость и высоту, в ручном режиме выпустили шасси и пошли на посадку посреди пшеничного поля. Благодаря профессионализму и оперативно принятым грамотным решениям пилоты спасли 167 человек, в том числе более 20 детей, двоим из которых не было и года.

Пассажиров экстренно эвакуировали и разместили в Доме культуры ближайшего села. Пятерым понадобилась медицинская помощь. У одного пассажира поднялось давление, у второго случился приступ астмы. Еще двоих с ушибами отправили в больницу на рентген. В медучреждение доставили и беременную молодую женщину. Серьезных травм она не получила. Позже отдохнувших и пришедших в себя людей отправили домой на электричке. После еще пяти часов в пути все прибыли в Омск. Эксперты назвали несколько причин ЧП с экстренно севшим в поле А320.

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