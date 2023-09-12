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Эксперты назвали несколько причин ЧП с экстренно севшим в поле А320

Россина Бодрова
Елизавета Егорова
20:32 12.09.2023
У Airbus А320 отказала первая из трех систем, рассказал ветеран гражданской авиации Олег Серов.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: 54.mchs.gov.ru
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Экипаж самолета Airbus A320, совершивший экстренную посадку на пшеничном поле Новосибирской области, сейчас заслуженно во всех новостях. Люди, находившиеся на борту, натерпелись ужаса. Эксперты рассказали, почему же это ЧП произошло.

Самолет потерял гидравлику - прецедент серьезный. Заслуженный летчик РФ, ветеран гражданской авиации Олег Серов рассказал об отказе первой системы из трех. Если бы вышли из строя все сразу, людей было бы уже не спасти.

Из строя вышла, по предварительным данным, так называемая «зеленая часть», отвечающая за механизмы, которые используют при посадке самолета. Заслуженный летчик СССР Олег Смирнов задался вопросом, как же так получилось, что неисправность не была выявлена в самом начале.

«Вот он вылетал из Сочи, анализировал погоду, груз, сколько лететь. Под эти расчеты он подводит количество керосина в баке самолета Сочи - Омск, но раз он определил Новосибирск, значит в крыльях должен быть запас керосина Омск - Новосибирск. Ошибка ли это экипажа, выяснит комиссия», - сказал Смирнов.

Ранее стало известно, что пассажиры были восхищены работой экипажа. По мнению летевшей на борту Марины, пилоты должны получить звания героев. Девушка сообщила, что их просили приготовиться к удару, однако посадка была мягкой.

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