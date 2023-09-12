Медики оказали помощь беременной пассажирке экстренно севшего самолета Сочи - Омск

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На борту самолета «Уральских авиалиний», экстренно севшего в поле в Новосибирской области, была беременная девушка, которой стало плохо. Оперативно подоспевшие медики оказали ей всю необходимую помощь. Об этом корреспонденту «Звезды» рассказала одна из пассажирок рейса.

«Медики тоже все быстро сделали. Там же маленько плохо было - девушке давление замеряли, положили, беременная была. Всю помощь вовремя оказали. Спасибо вам огромное», - сказала женщина.

Напомним, что самолет «Уральских авиалиний», следовавший рейсом Сочи - Омск, экстренно сел в поле в Новосибирской области. Согласно записи переговоров пилотов, причиной посадки стала неисправность в гидравлике. Пассажиры не получили серьезных травм - у некоторых диагностировали ушибы. Людей с самолета эвакуировали в пункты временного размещения, после чего их доставят в Омск.