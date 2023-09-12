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Опубликована запись переговоров пилотов самолета Airbus перед посадкой в поле

Вероника Волосунова
09:05 12.09.2023
После потери гидравлики пилоты приняли решение изменить курс с Омска на Новосибирск.
© Видео: Telegram, @opersvodki © Фото: МЧС РФ
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У севшего в поле в Новосибирской области самолета «Уральских авиалиний» Airbus A320 были неполадки с гидравлической системой. Об этом стало известно из записи разговора пилотов, которую опубликовал Telegram-канал «Оперативные сводки».

«- Потеря гидравлики, сейчас зону ожидания выполним, далее я подскажу вам.

- Понял.

- Принимаем решение на Новосибирск.

- Вас понял, на Новосибирск, правым разворотом, курс первоначально 0,30».

Напомним, утром 12 сентября самолет Airbus A320, на борту которого находились 167 человек, совершил экстренную посадку в поле в Новосибирской области. Кадры с места происшествия показали в МЧС, пассажиры спускались по надувным трапам.

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