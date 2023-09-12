Опубликована запись переговоров пилотов самолета Airbus перед посадкой в поле
После потери гидравлики пилоты приняли решение изменить курс с Омска на Новосибирск.
© Видео: Telegram, @opersvodki © Фото: МЧС РФ
У севшего в поле в Новосибирской области самолета «Уральских авиалиний» Airbus A320 были неполадки с гидравлической системой. Об этом стало известно из записи разговора пилотов, которую опубликовал Telegram-канал «Оперативные сводки».
«- Потеря гидравлики, сейчас зону ожидания выполним, далее я подскажу вам.
- Понял.
- Принимаем решение на Новосибирск.
- Вас понял, на Новосибирск, правым разворотом, курс первоначально 0,30».
Напомним, утром 12 сентября самолет Airbus A320, на борту которого находились 167 человек, совершил экстренную посадку в поле в Новосибирской области. Кадры с места происшествия показали в МЧС, пассажиры спускались по надувным трапам.