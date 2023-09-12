В начале выступления Путина на ВЭФ прозвучали аплодисменты посадившим в поле Airbus пилотам

Участники пленарной сессии на ВЭФ поаплодировали посадившим в поле в Новосибирской области самолет со 167 людьми на борту.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Выступление президента России Владимира Путина на пленарной сессии в рамках ВЭФ началось с аплодисментов в честь пилотов, посадивших в поле в Новосибирской области самолет Airbus.

На борту самолета находились 167 человек. Как стало известно из записи разговора пилотов, у судна отказала система гидравлики. Было принято решение сменить курс с Омска на Новосибирск.