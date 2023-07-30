Франция немедленно ответит в случае нападения на ее граждан в Нигере

Сейчас в Нигере находятся от 500 до 600 граждан Франции.

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По сообщениям Le Monde, президент Франции Эммануэль Макрон выразил готовность французского правительства защищать, если потребуется, интересы страны и французских граждан в Нигере. Об этом стало известно из официального заявления Елисейского дворца.

«Любой, кто нападет на французских граждан, армию, дипломатов и интересы страны, увидит, что Франция ответит немедленно и непреклонно. Президент Республики не потерпит никаких нападок на Францию и ее интересы», - заявило правительство Франции.

Об этом Париж объявил в ответ на митинг в поддержку пришедших к власти в Нигере военнослужащих, который днем 30 июля прошел у посольства Франции в столице Нигера Ниамее.

Правительство добавило, что приветствует любые «региональные инициативы», направленные на восстановление законной конституционной власти в стране и возвращение к власти президента Мохамеда Базума. В Париже также осудили «любое насилие в отношении дипломатических помещений», безопасность которых обеспечивается Венской конвенцией о дипломатических сношениях.

Напомним, 26 июля мятежники в Нигере сместили с поста президента Мохамеда Базума, власть в стране оказалась в руках созданного ими «Национального совета по защите отечества». Военный переворот уже осудили Африканский Союз, Совбез ООН и Союз стран Западной Африки. Мятеж вспыхнул из-за планов правительства сместить руководителя президентской гвардией генерала Омара Тчиани, он же по итогам мятежа был объявлен новым главой государства и «Национального совета».