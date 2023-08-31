ВСУ атаковали ДНР 78 раз за сутки, погиб один мужчина

В ходе обстрела ДНР со стороны ВСУ 30 августа погиб один мирный житель, еще 15 получили ранения.

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За 30 августа украинские националисты атаковали территорию Донецкой Народной Республики 78 раз, применив 247 различных боеприпасов. Об этом сообщило представительство ДНР в СЦКК (Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины).

«За истекшие сутки Представительство сообщало о 78 фактах ведения огня со стороны ВФУ. (Противник совершил обстрел. - Прим. ред.) <...> выпустив 247 единиц различных боеприпасов», - написало представительство в официальном Telegram-канале.

В ходе атаки погиб мирный житель - мужчина из поселка Землянка. В Донецке и Горловке были ранены 15 человек, в том числе двое детей 2006 и 2011 годов рождения.

Всего под огонь врага попали девять населенных пункта региона: Светлодарск, Горловка, Ясиноватая, Ясиноватский район, Макеевка, Еленовка, Благодатное, Владимировка и столица - город Донецк.

Украинские боевики ежедневно обстреливают ДНР. За 29 августа в СЦКК зафиксировали 77 атак, за 28 - 80, а за 27 - 68.

Также стало известно о 18 снарядах, выпущенных националистами 27 августа в течение трех минут по Киевскому району Донецка. Через три минуты еще пять снарядов калибром 152 миллиметра выпустили по Никитовскому и Центрально-Городскому районам Горловки.