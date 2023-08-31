ВСУ атаковали ДНР 78 раз за сутки, погиб один мужчина
За 30 августа украинские националисты атаковали территорию Донецкой Народной Республики 78 раз, применив 247 различных боеприпасов. Об этом сообщило представительство ДНР в СЦКК (Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины).
«За истекшие сутки Представительство сообщало о 78 фактах ведения огня со стороны ВФУ. (Противник совершил обстрел. - Прим. ред.) <...> выпустив 247 единиц различных боеприпасов», - написало представительство в официальном Telegram-канале.
В ходе атаки погиб мирный житель - мужчина из поселка Землянка. В Донецке и Горловке были ранены 15 человек, в том числе двое детей 2006 и 2011 годов рождения.
Всего под огонь врага попали девять населенных пункта региона: Светлодарск, Горловка, Ясиноватая, Ясиноватский район, Макеевка, Еленовка, Благодатное, Владимировка и столица - город Донецк.
Украинские боевики ежедневно обстреливают ДНР. За 29 августа в СЦКК зафиксировали 77 атак, за 28 - 80, а за 27 - 68.
Также стало известно о 18 снарядах, выпущенных националистами 27 августа в течение трех минут по Киевскому району Донецка. Через три минуты еще пять снарядов калибром 152 миллиметра выпустили по Никитовскому и Центрально-Городскому районам Горловки.