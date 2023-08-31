В стране и мире В стране и мире В стране и мире

ВСУ атаковали ДНР 78 раз за сутки, погиб один мужчина

Елизавета Егорова
02:36 31.08.2023
В ходе обстрела ДНР со стороны ВСУ 30 августа погиб один мирный житель, еще 15 получили ранения.
ВСУ атаковали ДНР 78 раз за сутки, погиб один мужчина
© Фото: Сергей Аверин РИА Новости
Читайте нас на:

За 30 августа украинские националисты атаковали территорию Донецкой Народной Республики 78 раз, применив 247 различных боеприпасов. Об этом сообщило представительство ДНР в СЦКК (Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины).

«За истекшие сутки Представительство сообщало о 78 фактах ведения огня со стороны ВФУ. (Противник совершил обстрел. - Прим. ред.) <...> выпустив 247 единиц различных боеприпасов», - написало представительство в официальном Telegram-канале.

В ходе атаки погиб мирный житель - мужчина из поселка Землянка. В Донецке и Горловке были ранены 15 человек, в том числе двое детей 2006 и 2011 годов рождения.

Всего под огонь врага попали девять населенных пункта региона: Светлодарск, Горловка, Ясиноватая, Ясиноватский район, Макеевка, Еленовка, Благодатное, Владимировка и столица - город Донецк.

Украинские боевики ежедневно обстреливают ДНР. За 29 августа в СЦКК зафиксировали 77 атак, за 28 - 80, а за 27 - 68.

Также стало известно о 18 снарядах, выпущенных националистами 27 августа в течение трех минут по Киевскому району Донецка. Через три минуты еще пять снарядов калибром 152 миллиметра выпустили по Никитовскому и Центрально-Городскому районам Горловки.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
22:02 В стране и мире
Видео
В Ростове-на-Дону засняли суперлуние и «голубую Луну»
16:49 В стране и мире
Видео
Режиссера Глеба Панфилова похоронили на Новодевичьем кладбище рядом с супругой
15:05 В стране и мире
Президента Габона отправили в отставку
14:55 В стране и мире
ФСБ задержала уроженца Ростовской области по подозрению в финансировании ИГ*
14:48 Армия
Видео
Шойгу потребовал организовать круглосуточную работу предприятия по выпуску РЛС в Тульской области
Популярное
Овечкин рассказал о личной просьбе Трампа после победы в Кубке Стэнли
Guardian: первая встреча Зеленского и Байдена закончилась скандалом
Видео
Виновник ДТП в Калуге заявил, что у него в крови нашли «бог знает какой дефект»
Видео
Путин вручил звезды Героев России экипажу танка «Алеша»
Видео
Мигрант из Нахабино заявил, что ударил девушку, чтобы спасти ее
Росавиация опубликовала список пассажиров разбившегося под Тверью самолета
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.