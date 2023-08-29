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В СЦКК сообщили о 80 обстрелах территории ДНР за сутки

Марина Крижановская
01:49 29.08.2023
При обстрелах выпущены 277 различных боеприпасов, включая кассетные. Погибли два человека.
В СЦКК сообщили о 80 обстрелах территории ДНР за сутки
© Фото: Сергей Батурин, РИА Новости
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За период с 00:00 28 августа по 00:00 29 августа украинские националисты 80 раз открывали огонь по территории ДНР. Погибли два гражданских лица и восемь были ранены. Погибли и были ранены люди в Донецке и Горловке. Об этом сообщило представительство ДНР в СЦКК (Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины).

Указано, что повреждены 11 домостроений и пять объектов гражданской инфраструктуры. Районы восьми населенных пунктов попали под огонь противника. Это Горловка, Гольмовский, Зайцево, Ясиноватая, Ясиноватский район, столичный город Донецк, а также Макеевка и Луганское.

Всего за сутки боевиками были выпущены 277 боеприпасов, включая кассетные.

«На Донецком направлении противник совершил 59 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 миллиметров, в т.ч. с кассетной боевой частью. На Горловском - 17 обстрелов из артиллерии 152 миллиметра. На Ясиноватском - четыре обстрела из артиллерии 155 миллиметров. Выпустив 277 единиц различных боеприпасов», - написало представительство в своем Telegram-канале.

Немногим ранее при обстреле Петровского района Донецка погиб мужчина. Мэр Алексей Кулемзин сообщил об атаке украинских боевиков по Киевскому району, во время которой ранения получили трое мужчин.

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