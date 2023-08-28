Боевики 68 раз обстреляли ДНР за прошедшие сутки

В ходе атаки украинских националистов ДНР 27 августа ранены шесть мирных жителей и повреждены 13 жилых домов.

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За прошедшие сутки 27 августа украинские боевики обстреляли Донецкую Народную Республику 68 раз, используя 245 единиц различных боеприпасов. Об этом сообщает представительство ДНР в СЦКК.

«Под вражеским огнем оказались районы пяти населенных пунктов Республики: Горловка, Ясиноватая, Ясиноватский район, столица город Донецк, Макеевка», - написало представительство в официальном Telegram-канале.

В сообщении уточняется, что в ходе атаки пострадали шесть гражданских лиц, в том числе четверо детей в Куйбышевском и Кировском районах Донецка, а также в Центрально-Городском районе Горловки. Повреждения получили 13 жилых домов.

Ранее стало известно, что при атаке Донецка боевиками 27 августа использовались кассетные боеприпасы. Обстрел проводился из населенного пункта Орловка. Представительство ДНР сообщило о двух кассетных снарядах калибром 155 миллиметров.