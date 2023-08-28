Боевики 68 раз обстреляли ДНР за прошедшие сутки
За прошедшие сутки 27 августа украинские боевики обстреляли Донецкую Народную Республику 68 раз, используя 245 единиц различных боеприпасов. Об этом сообщает представительство ДНР в СЦКК.
«Под вражеским огнем оказались районы пяти населенных пунктов Республики: Горловка, Ясиноватая, Ясиноватский район, столица город Донецк, Макеевка», - написало представительство в официальном Telegram-канале.
В сообщении уточняется, что в ходе атаки пострадали шесть гражданских лиц, в том числе четверо детей в Куйбышевском и Кировском районах Донецка, а также в Центрально-Городском районе Горловки. Повреждения получили 13 жилых домов.
Ранее стало известно, что при атаке Донецка боевиками 27 августа использовались кассетные боеприпасы. Обстрел проводился из населенного пункта Орловка. Представительство ДНР сообщило о двух кассетных снарядах калибром 155 миллиметров.