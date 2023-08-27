Боевики выпустили 18 снарядов из РСЗО по Киевскому району Донецка

После удара по Донецку украинские националисты выпустили 5 снарядов калибром 152 миллиметра по Никитовскому и Центрально-Городскому районам Горловки.

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Вооруженные формирования украинских националистов в течение двух минут выпустили 18 снарядов из реактивных систем залпового огня по Донецку. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), уточнив, что под удар попал Киевский район города.

Через 3 минуты украинские боевики выпустили 5 снарядов калибром 152 миллиметра по Никитовскому и Центрально-Городскому районам Горловки, а спустя 20 минут радикалы снова обстреляли Киевский район столицы ДНР. На этот раз противник использовал кассетные боеприпасы калибром 155 миллиметров.

Информация о пострадавших и разрушениях пока не поступала.

Ранее врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что шесть жителей Донецка и Горловки получили ранения после обстрелов националистами. По его словам, в результате ударов пострадали двое мужчин и четверо подростков.