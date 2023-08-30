Боевики 77 раз обстреляли ДНР за истекшие сутки
За истекшие сутки 29 августа украинские боевики атаковали территорию Донецкой Народной Республики 77 раз, выпустив по региону 276 единиц различных боеприпасов. Об этом сообщило представительство ДНР в СЦКК.
«За истекшие сутки Представительство сообщало о 77 фактах ведения огня со стороны ВФУ. Выпустив 276 единиц различных боеприпасов», - сообщается в официальном Telegram-канале представительства.
В ходе атаки погибли три гражданских лица в Центрально-Городском районе Горловки и повреждены пять жилых домов в Донецке, Ясиноватой и Горловке.
Всего националисты обстреляли шесть населенных пунктов: Светлодарск, Горловку, Зайцево, Ясиноватский район, столицу город Донецк и Луганское.
За 28 августа было зафиксировано 80 обстрелов со стороны националистов, при атаке использовались кассетные боеприпасы. В СЦКК сообщили о двух погибших и восьми раненых. Были повреждены дома и объекты инфраструктуры.