Боевики 77 раз обстреляли ДНР за истекшие сутки

ВСУ 29 августа атаковали шесть населенных пунктов ДНР: Светлодарск, Горловку, Зайцево, Ясиноватский район, столицу город Донецк и Луганское.

© Фото: Сергей Аверин РИА Новости

За истекшие сутки 29 августа украинские боевики атаковали территорию Донецкой Народной Республики 77 раз, выпустив по региону 276 единиц различных боеприпасов. Об этом сообщило представительство ДНР в СЦКК.

«За истекшие сутки Представительство сообщало о 77 фактах ведения огня со стороны ВФУ. Выпустив 276 единиц различных боеприпасов», - сообщается в официальном Telegram-канале представительства.

В ходе атаки погибли три гражданских лица в Центрально-Городском районе Горловки и повреждены пять жилых домов в Донецке, Ясиноватой и Горловке.

Всего националисты обстреляли шесть населенных пунктов: Светлодарск, Горловку, Зайцево, Ясиноватский район, столицу город Донецк и Луганское.

За 28 августа было зафиксировано 80 обстрелов со стороны националистов, при атаке использовались кассетные боеприпасы. В СЦКК сообщили о двух погибших и восьми раненых. Были повреждены дома и объекты инфраструктуры.