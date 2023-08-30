В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Боевики 77 раз обстреляли ДНР за истекшие сутки

Елизавета Егорова
01:26 30.08.2023
ВСУ 29 августа атаковали шесть населенных пунктов ДНР: Светлодарск, Горловку, Зайцево, Ясиноватский район, столицу город Донецк и Луганское.
Боевики 77 раз обстреляли ДНР за истекшие сутки
© Фото: Сергей Аверин РИА Новости
Читайте нас на:

За истекшие сутки 29 августа украинские боевики атаковали территорию Донецкой Народной Республики 77 раз, выпустив по региону 276 единиц различных боеприпасов. Об этом сообщило представительство ДНР в СЦКК.

«За истекшие сутки Представительство сообщало о 77 фактах ведения огня со стороны ВФУ. Выпустив 276 единиц различных боеприпасов», - сообщается в официальном Telegram-канале представительства.

В ходе атаки погибли три гражданских лица в Центрально-Городском районе Горловки и повреждены пять жилых домов в Донецке, Ясиноватой и Горловке.

Всего националисты обстреляли шесть населенных пунктов: Светлодарск, Горловку, Зайцево, Ясиноватский район, столицу город Донецк и Луганское.

За 28 августа было зафиксировано 80 обстрелов со стороны националистов, при атаке использовались кассетные боеприпасы. В СЦКК сообщили о двух погибших и восьми раненых. Были повреждены дома и объекты инфраструктуры.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
23:02 В стране и мире
Фигуристку Алину Горбачеву доставили в подразделение столичного СК
18:26 В стране и мире
Видео
Пожарный поезд привлекли для тушения пожара у Ленинградского вокзала в Москве
16:45 Армия
МО РФ: украинский беспилотник сбит над Брянской областью
16:01 В стране и мире
Видео
СК возбудил дело об убийстве после исчезновения фигуристки Горбачевой в Москве
16:00 В стране и мире
Видео
Путин заявил, что зарплаты и благосостояние россиян должны повышаться
Популярное
Видео
Виновник ДТП в Калуге заявил, что у него в крови нашли «бог знает какой дефект»
Видео
Путин вручил звезды Героев России экипажу танка «Алеша»
Видео
Мигрант из Нахабино заявил, что ударил девушку, чтобы спасти ее
Росавиация опубликовала список пассажиров разбившегося под Тверью самолета
Мужчина хотел ограбить аптеку в Москве, но поранился о стекло и умер
Видео
Костомаров впервые после протезирования принял участие в ледовом шоу
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.