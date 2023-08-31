Двое росгвардейцев получили ранения в ходе боя с украинской ДРГ под Брянском

«Росгвардейцы организовали преследование, блокировали противника, вступили в бой. Несмотря на полученные в ходе боестолкновения двумя военнослужащими Росгвардии ранения, двое членов ДРГ были ликвидированы, пятеро взяты в плен и удерживались до прибытия сотрудников специальных подразделений», - сообщил Грибакин агентству РИА Новости.

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