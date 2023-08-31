Двое росгвардейцев получили ранения в ходе боя с украинской ДРГ под Брянском
В ходе отражения атаки украинской диверсионной группы в Брянской области двое офицеров Росгвардии получили ранения. Офицерам оказывают квалифицированную медицинскую помощь. Угрозы жизни нет. Об этом сообщил официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.
«Росгвардейцы организовали преследование, блокировали противника, вступили в бой. Несмотря на полученные в ходе боестолкновения двумя военнослужащими Росгвардии ранения, двое членов ДРГ были ликвидированы, пятеро взяты в плен и удерживались до прибытия сотрудников специальных подразделений», - сообщил Грибакин агентству РИА Новости.
Напомним, что 31 августа стало известно о попытке украинской диверсионной группы проникнуть на территорию РФ через Брянскую область. Боевики были вооружены американским оружием, а также большим количеством взрывчатки. Группа планировала совершить серию терактов. Во время отражения атаки, в котором участвовали сотрудники Росгвардии, ФСБ и МВД, двое боевиков были ликвидированы, еще пятеро задержаны.