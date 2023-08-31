Украинские диверсанты хотели устроить серию терактов в Брянской области
В Навлинском районе Брянской области разгромлена диверсионная группа из сотрудников СБУ, которые планировали провести серию терактов на объектах военной и энергетической инфраструктуры. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ.
Диверсанты планировали провести серию «резонансных терактов на объектах военной и энергетической инфраструктуры». Двоих боевиков ликвидировали, пятеро задержаны. При этом трое из задержанных получили ранения.
У каждого диверсанта при себе был внушительный арсенал, в том числе американские автоматы с приборами для бесшумной стрельбы, взрывные устройства, гранаты и патроны «натовского» образца, приборы ночного видения.
Ранее в Брянской области сотрудники ФСБ уничтожили четверых украинских диверсантов, которые пытались проникнуть на территорию России. У них нашли иностранное оружие, взрывные устройства, приборы связи и навигации. Кроме того, они были хорошо экипированы.