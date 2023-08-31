ФСБ: двое проникших в Брянскую область диверсантов ликвидированы, пятеро задержаны

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Правоохранители ликвидировали двух диверсантов, пытавшихся проникнуть в Брянскую область, еще пятеро были задержаны. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ.

В ходе отражения атаки трое из задержанных боевиков получили ранения. В ФСБ отметили, что диверсионная группа была вооружена автоматами американского образца, а также взрывчаткой и гранатами. Группа противника состояла из агентов СБУ, бойцов ГУР и ССО Украины.

Напомним, что группа украинских боевиков пыталась проникнуть на территорию Брянской области в Навлинском районе. В отражении атаки участвовали сотрудники ФСБ, МВД и Росгвардии.