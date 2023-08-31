В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Американское оружие задержанных в Брянской области украинских диверсантов показали на видео

Вероника Волосунова
10:03 31.08.2023
ФСБ разгромила группу диверсантов, планировавших устроить серию терактов на объектах военной и энергетической инфраструктуры.
© Видео: ФСБ РФ © Фото: ФСБ РФ
Читайте нас на:

У проникших на территорию Брянской области украинских диверсантов были автоматы американского производства для бесшумной стрельбы, взрывные устройства, гранаты, патроны, приборы ночного видения. Кадры предоставили в ЦОС ФСБ России. 

Диверсантов задержали в Навлинском районе. Они проникли на территорию России, чтобы провести серию терактов на объектах военной и энергетической инфраструктуры. Двое из них уничтожены, пятеро задержаны. 

Ранее ФСБ задержала жителя Калужской области, который готовил теракт. Он планировал покинуть территорию России, чтобы вступить в ряды азовцев*. Мужчина купил билеты, но выехать не успел - его задержали. Инструкцию по выезду на Украину он получил сразу после того, как собрал и разместил необходимые компоненты по тайникам в Калужской области.

* «Азов» - террористическая организация, запрещенная на территории РФ. 

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
10:30 В стране и мире
Бен Уоллес покинул пост главы Минобороны Великобритании
09:53 В стране и мире
Видео
ФСБ: двое проникших в Брянскую область диверсантов ликвидированы, пятеро задержаны
09:50 В стране и мире
Reuters: Си Цзиньпин, вероятно, не поедет на саммит G20 в Индии
08:01 В стране и мире
В Минобороны сообщили об уничтожении украинского БПЛА над Воскресенским районом МО
05:33 В стране и мире
Видео
Отряд кораблей ТОФ эвакуировал жителей из затопленных мест Приморья
Популярное
Овечкин рассказал о личной просьбе Трампа после победы в Кубке Стэнли
Guardian: первая встреча Зеленского и Байдена закончилась скандалом
Видео
Виновник ДТП в Калуге заявил, что у него в крови нашли «бог знает какой дефект»
Видео
Путин вручил звезды Героев России экипажу танка «Алеша»
Видео
Мигрант из Нахабино заявил, что ударил девушку, чтобы спасти ее
Росавиация опубликовала список пассажиров разбившегося под Тверью самолета
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.