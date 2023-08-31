Американское оружие задержанных в Брянской области украинских диверсантов показали на видео

© Видео: ФСБ РФ © Фото: ФСБ РФ

У проникших на территорию Брянской области украинских диверсантов были автоматы американского производства для бесшумной стрельбы, взрывные устройства, гранаты, патроны, приборы ночного видения. Кадры предоставили в ЦОС ФСБ России.

Диверсантов задержали в Навлинском районе. Они проникли на территорию России, чтобы провести серию терактов на объектах военной и энергетической инфраструктуры. Двое из них уничтожены, пятеро задержаны.

Ранее ФСБ задержала жителя Калужской области, который готовил теракт. Он планировал покинуть территорию России, чтобы вступить в ряды азовцев*. Мужчина купил билеты, но выехать не успел - его задержали. Инструкцию по выезду на Украину он получил сразу после того, как собрал и разместил необходимые компоненты по тайникам в Калужской области.

* «Азов» - террористическая организация, запрещенная на территории РФ.