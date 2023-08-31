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Силовики разгромили украинских диверсантов, проникших в Брянскую область

09:46 31.08.2023
Силовики разгромили украинских диверсантов, проникших в Брянскую область
© Фото: ТРК "Звезда"
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ФСБ, МВД и Росгвардия разгромили группу украинских диверсантов, состоящую из кадровых сотрудников СБУ, военнослужащих ГУР и Службы специальных операций минобороны Украины.

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