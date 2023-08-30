Очередной украинский БПЛА уничтожен в небе над Рязанской областью

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Российские средства ПВО в четыре утра 30 августа уничтожили очередной дрон противника в небе над Рязанской областью, сообщило Минобороны России.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Рязанской области», - заявили в МО РФ.

Этой ночью ВС РФ активно противостояли террористическим атакам боевиков. В частности, несколько украинских БПЛА были сбиты в небе над следующими российскими регионами: Рязанской, Калужской, Брянской и Орловской областями.

Также противник предпринял попытку атаки Москвы, однако БПЛА был перехвачен в небе над Рузским районом МО, в результате чего потерпел крушение.

Материал подготовили Елизавета Егорова и Николай Баранов.