Минобороны сообщило о перехвате украинского БПЛА над Рузским районом МО

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В Рузском районе Московской области перехвачен украинский беспилотник. В результате деятельности российских военных дрон потерпел крушение, сообщило Минобороны России.

«Около 3:30 по московскому времени пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку - БПЛА перехвачен и потерпел крушение над территорией Рузского района Московской области», - заявили в МО РФ.

Этой ночью российским военным удалось предотвратить сразу несколько террористических атак киевского режима в разных регионах России. В 2:30 дрон был сбит в небе над Рязанской областью, еще раньше - над Калужской, Брянской и Орловской.

Также была успешно выполнена задача в акватории Черного моря, где самолет российской морской авиации уничтожил четыре украинских быстроходных военных катера. По данным Минобороны, на борту катеров находились 50 боевиков.

Материал подготовили Елизавета Егорова и Николай Баранов.