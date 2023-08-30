Украинский дрон уничтожен в небе над Калужской областью

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В два часа ночи по московскому времени российские военные не допустили совершение террористического акта со стороны Украины: в небе над Калужской областью силы ПВО вывели из строя вражеский БПЛА самолетного типа.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Калужской области», - сообщили в Министерстве обороны России.

Ранее стало известно о предотвращении атаки со стороны Киевского режима в Брянской и Орловской областях. Там российские силы ПВО вывели из строя четыре БПЛА противника.

Этой же ночью российские военные успешно выполнили задачу в акватории Черного моря, где самолет морской авиации уничтожил четыре украинских быстроходных военных катера. По данным МО РФ, на борту катеров находились 50 боевиков.

Материал подготовили Елизавета Егорова и Николай Баранов.