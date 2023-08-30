В МО РФ сообщили об уничтожении БПЛА противника над Рязанской областью

Российские системы ПВО уничтожили украинский БПЛА над территорией Рязанской области в 2:30 по московскому времени.

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Минобороны России сообщило об уничтожении силами ПВО вражеского дрона в небе над Рязанской областью. Киев пытался совершить террористический акт на территории РФ около 2:30 по московскому времени.

«Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над территорией Рязанской области», - сообщило МО РФ.

Ранее этой ночью были ликвидированы пять дронов противника над Калужской, Брянской и Орловской областями.

Также российские военные успешно выполнили задачу в акватории Черного моря, где самолет морской авиации уничтожил четыре украинских быстроходных военных катера. По данным Минобороны, на борту катеров находились 50 боевиков.

Материал подготовили Елизавета Егорова и Николай Баранов.