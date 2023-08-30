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Российские ПВО сбили четыре БПЛА противника в небе над Брянской и Орловской областями

01:52 30.08.2023
Российские военные предотвратили террористическую атаку Киева на территории Брянской и орловской областей.
Российские ПВО сбили четыре БПЛА противника в небе над Брянской и Орловской областями
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда
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Минобороны России сообщило о пресечении очередной террористической атаки Украины на территории РФ: три вражеских дрона уничтожены в небе над Брянской областью, еще один БПЛА был сбит российскими силами ПВО над территорией Орловской области.

«Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата сбиты над территорией Брянской области и еще один БПЛА над территорией Орловской области», - заявили в МО РФ.

Ранее стало известно об уничтожении еще одного украинского БПЛА самолетного типа над территорий Брянской области. Киевский режим предпринял попытку террористической атаки около 16:00 по московскому времени 29 августа.

Материал подготовили Елизавета Егорова и Николай Баранов. 

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