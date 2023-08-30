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Самолет ЧФ уничтожил четыре военных украинских катера в Черном море

02:07 30.08.2023
На уничтоженном российским самолетом украинском катере находились 50 боевиков, сообщило Минобороны.
Самолет ЧФ уничтожил четыре военных украинских катера в Черном море
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда
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Российский самолет морской авиации Черноморского флота ликвидировал четыре украинских быстроходных военных катера. Минобороны России сообщило, что на катерах находились 50 боевиков. 

«30 августа около 00:00 по московскому времени самолетом морской авиации Черноморского Флота в акватории Черного моря уничтожены четыре быстроходных военных катера с десантными группами военнослужащих украинских сил», - заявили в МО РФ.

Вечером 17 августа российские корабли «Пытливый» и «Василий Быков» сумели отразить атаку киевского режима в акватории Черного моря. Минобороны сообщило об уничтожении украинского морского безэкипажного катера.

Материал подготовили Елизавета Егорова и Николай Баранов. 

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