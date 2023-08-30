В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Песков заявил, что маршруты долетевших до Пскова дронов выясняются

13:26 30.08.2023
Пресс-секретарь президента сообщил, что точки запуска долетевших до псковского аэропорта дронов выясняют военные эксперты.
Песков заявил, что маршруты долетевших до Пскова дронов выясняются
© Фото: дроны Dmitry Golubovich, Global Look Press
Читайте нас на:

Точки отправления и сами маршруты долетевших до аэропорта в Пскове украинских дронов выясняют военные эксперты, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Я не сомневаюсь, что в настоящее время наши военные эксперты как раз работают над этими вопросами - выясняются маршруты, анализируется то, как это было сделано с тем, чтобы принять соответствующие меры по недопущению таких ситуаций в дальнейшем», - сказал Песков.

Песков добавил, что вся информация об атаках беспилотников поступает президенту России Владимиру Путину оперативно.

Минувшей ночью украинские беспилотники атаковали псковский аэропорт, в результате повреждения получили четыре самолета. БПЛА противника также зафиксировали в Брянской, Орловской, Калужской, Московской областях.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
13:14 В стране и мире
Песков заявил, что в Кремле внимательно следят за ситуацией в Габоне
12:43 В стране и мире
Военные Габона поместили под наблюдение президента и задержали его сына
12:40 В стране и мире
Видео
Последствия попадания ракеты HARM в многоэтажку в Донецке сняли на видео
12:20 В стране и мире
Видео
Губернатор Приморья Кожемяко заявил, что рассчитывает на помощь МО после тайфуна
11:37 Спорт
Фигуристка Горбачева попросила прощения за свое исчезновение
Популярное
Видео
Виновник ДТП в Калуге заявил, что у него в крови нашли «бог знает какой дефект»
Видео
Путин вручил звезды Героев России экипажу танка «Алеша»
Видео
Мигрант из Нахабино заявил, что ударил девушку, чтобы спасти ее
Росавиация опубликовала список пассажиров разбившегося под Тверью самолета
Мужчина хотел ограбить аптеку в Москве, но поранился о стекло и умер
Видео
Костомаров впервые после протезирования принял участие в ледовом шоу
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.