В стране и мире Песков заявил, что маршруты долетевших до Пскова дронов выясняются Пресс-секретарь президента сообщил, что точки запуска долетевших до псковского аэропорта дронов выясняют военные эксперты. © Фото: дроны Dmitry Golubovich, Global Look Press Читайте нас на: Точки отправления и сами маршруты долетевших до аэропорта в Пскове украинских дронов выясняют военные эксперты, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Я не сомневаюсь, что в настоящее время наши военные эксперты как раз работают над этими вопросами - выясняются маршруты, анализируется то, как это было сделано с тем, чтобы принять соответствующие меры по недопущению таких ситуаций в дальнейшем», - сказал Песков. Песков добавил, что вся информация об атаках беспилотников поступает президенту России Владимиру Путину оперативно. Минувшей ночью украинские беспилотники атаковали псковский аэропорт, в результате повреждения получили четыре самолета. БПЛА противника также зафиксировали в Брянской, Орловской, Калужской, Московской областях. Экспертное мнение и аналитика