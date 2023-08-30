В Брянске украинский беспилотник повредил крышу и остекление административного здания

Украинский беспилотник сбили над Советским районом Брянска, никто не пострадал.

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В Брянске сбили украинский беспилотник, повреждено одно здание - началось возгорание. Об этом сообщил в своем Telegram-канале брянский губернатор Александр Богомаз.

«В результате падения беспилотника частично повреждены крыша и остекление административного здания. Имеется возгорание», - говорится в сообщении губернатора города.

Губернатор добавил, что беспилотник сбили над Советским районом Брянска, пострадавших нет. Оперативные и экстренные службы сейчас работают на месте происшествия.

Сегодня ночью российские ПВО сбили четыре украинских беспилотника в воздушном пространстве Брянской и Орловской областей. Три из четырех БПЛА были сбиты над Брянской областью.