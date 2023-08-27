В Орловской области нашли упавший беспилотник

Беспилотник упал в Сосковском районе, недалеко от деревни Маслово.

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Власти Орловской области сообщили об упавшем в одном из полей региона беспилотнике. Его обезвредили средствами РЭБ. Информацию сообщил губернатор Андрей Клычков.

«Друзья! Сообщаю, что вчера вечером в поле недалеко от деревни Маслово Сосковского района Орловской области обнаружен упавший беспилотный летательный аппарат, который обезврежен средствами радиоэлектронной борьбы», - написал он в своем Telegram-канале.

Глава региона добавил, что место падения оцеплено, а правоохранители проводят необходимые мероприятия. По словам Клычкова, для жителей региона опасности нет, ситуация под контролем.

Сутками ранее в Минобороны России заявили о сбитом силами ПВО беспилотнике в Брянской области, об уничтоженном над Белгородской областью беспилотнике ВСУ и о сбитом таковом системой ПВО на подлете к Белгороду. В то же время мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о сбитом БПЛА на подлете к Москве.