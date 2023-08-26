В стране и мире Система ПВО сбила беспилотник на подлете к Белгороду Елизавета Кондрикова Информация о последствиях на земле уточняется. © Фото: Serguei Fomine, Global Look Press Читайте нас на: Над Белгородом и Белгородской областью система ПВО сбила беспилотник (БПЛА), сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. «Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО - сбит БПЛА на подлёте к городу», - написал Гладков в своем Telegram-канале. В настоящий момент оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. Ранее стало известно об обстреле ВСУ кассетными боеприпасами поселка Уразово в Белгородской области. В результате произошедшего были ранены шесть человек. Повреждения также получили 16 домов и четыре автомобиля. Экспертное мнение и аналитика