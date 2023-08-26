Минобороны России: силы ПВО сбили беспилотник в Брянской области

БПЛА был сбит 26 августа около 21.45 по московскому времени.

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Силы противовоздушной обороны пресекли очередную попытку киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории России, сообщило Минобороны РФ.

Над территорией Брянской области дежурные средства ПВО уничтожили беспилотный летательный аппарат самолетного типа. БПЛА был сбит 26 августа около 21.45 по московскому времени, уточняется в сообщении.

Ранее в воскресенье Минобороны России сообщало о нейтрализации украинского беспилотника над Белгородской областью.

Утром 26 августа летевший к Москве дрон также сбили дежурные средства противовоздушной обороны. Это произошло в Истринском районе Подмосковья.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.