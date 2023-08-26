В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Собянин сообщил о сбитом на подлете к Москве беспилотнике

Владимир Рубанов
03:17 26.08.2023
По предварительным данным, никто не пострадал, разрушений нет.
Собянин сообщил о сбитом на подлете к Москве беспилотнике
© Фото: Konstantin Kokoshkin, GlobalLookPress
Читайте нас на:

Силы противовоздушной обороны сбили ночью на субботу 26 августа беспилотный летательный аппарат на подлете к Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Беспилотник уничтожили в Истринском районе Московской области, уточнил он. По предварительным данным, никто не пострадал, разрушений нет. На месте падения дрона работают экстренные службы.

Минобороны России 23 августа сообщало о попытке киевского режима  атаковать Москву тремя беспилотниками. Два БПЛА уничтожили над территорией Можайского района и Химками.

Массовая атака БПЛА на Крым была зафиксирована минувшей ночью. Сразу 42 аппарата нейтрализованы над территорией Крыма, сообщили в военном ведомстве. Девять беспилотников были сбиты ПВО, 33 подавлены средствами РЭБ и разбились.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
22:17 В стране и мире
ЦПВС: летчик Су-35 предотвратил столкновение с F-35 на юге Сирии
19:29 Армия
Видео
Цаликову и Мантурову показали современные БПЛА в технополисе «ЭРА» в Анапе
20:29 В стране и мире
Видео
«Истина рождается в споре»: какие изменения ждут БРИКС с приходом новых стран
19:15 В стране и мире
Bloomberg: Байден может подтолкнуть Киев к переговорам с Россией в 2024 году
17:24 В стране и мире
ВЦИОМ зафиксировал рост доверия президенту
Популярное
Видео
Виновник ДТП в Калуге заявил, что у него в крови нашли «бог знает какой дефект»
Видео
Путин вручил звезды Героев России экипажу танка «Алеша»
Видео
Мигрант из Нахабино заявил, что ударил девушку, чтобы спасти ее
Росавиация опубликовала список пассажиров разбившегося под Тверью самолета
Мужчина хотел ограбить аптеку в Москве, но поранился о стекло и умер
Видео
Костомаров впервые после протезирования принял участие в ледовом шоу
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.