Собянин сообщил о сбитом на подлете к Москве беспилотнике

По предварительным данным, никто не пострадал, разрушений нет.

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Силы противовоздушной обороны сбили ночью на субботу 26 августа беспилотный летательный аппарат на подлете к Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Беспилотник уничтожили в Истринском районе Московской области, уточнил он. По предварительным данным, никто не пострадал, разрушений нет. На месте падения дрона работают экстренные службы.

Минобороны России 23 августа сообщало о попытке киевского режима атаковать Москву тремя беспилотниками. Два БПЛА уничтожили над территорией Можайского района и Химками.

Массовая атака БПЛА на Крым была зафиксирована минувшей ночью. Сразу 42 аппарата нейтрализованы над территорией Крыма, сообщили в военном ведомстве. Девять беспилотников были сбиты ПВО, 33 подавлены средствами РЭБ и разбились.