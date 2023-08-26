В стране и мире Минобороны: беспилотник ВСУ уничтожен над Белгородской областью Елизавета Кондрикова Атака БПЛА была совершена в 14:15 (время московское). © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» Читайте нас на: Минобороны РФ сообщило об уничтожении беспилотного летательного аппарата над территорией Белгородской области. «26 августа около 14.15 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», - сказали в министерстве. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. Сегодня утром также стало известно об уничтожении украинского дрона над Шебекинским районом Белгородской области. Беспилотник был сбит дежурными средствами противовоздушной обороны. Экспертное мнение и аналитика