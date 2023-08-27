Режиссера Глеба Панфилова похоронят на Новодевичьем кладбище

Прощание с известным режиссером пройдет 30 августа. Он скончался 26 августа в возрасте 89 лет.

© Фото: Владимир Вяткин, РИА Новости

Народный артист РСФСР Глеб Панфилов будет похоронен на Новодевичьем кладбище. Похороны состоятся 30 августа. Об этом рассказал ТАСС директор театра «Ленком Марка Захарова» Марк Варшавер.

Также заслуженный деятель искусств РФ сообщил, что Панфилов будет похоронен рядом со своей супругой - актрисой Инной Чуриковой.

«Прощание состоится в среду, 30 августа. Место прощания пока не определено. Похороны пройдут на Новодевичьем кладбище. Глеб Панфилов будет похоронен рядом со своей супругой, Инной Чуриковой», - приводит его слова агентство.

Режиссер и сценарист Глеб Панфилов скончался вечером 26 августа. В мае 2023 года его госпитализировали с инсультом. Сначала он был доставлен в реанимацию Одинцовской областной больницы. После этого врачи решили перенаправить его в другую больницу в Москве. Приводилось мнение, что причиной смерти режиссера мог стать повторный инсульт.

Известный артист Олег Басилашвили назвал ушедшего Панфилова «провозвестником завтрашнего кино» и что его фильмы «сохранят актуальность, так как в них заложено подлинное человеческое чувство».