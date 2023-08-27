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Басилашвили: ушедший Панфилов - провозвестник завтрашнего кино

Ян Брацкий
11:08 27.08.2023
По мнению Народного артиста СССР Олега Басилашвили, фильмы Глеба Панфилова сохранят актуальность, так как в них заложено подлинное человеческое чувство.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Рамиль Ситдиков, РИА Новости
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Фильмы режиссера Глеба Панфилова будут жить вечно, а сам он был одним из провозвестников завтрашнего кино. Так об ушедшем из жизни мэтре высказался Народный артист СССР, актер театра и кино Олег Басилашвили. В беседе со «Звездой» он поделился воспоминаниями о совместной работе с Панфиловым.

«Ушел один из провозвестников завтрашнего кино. Это человек, который всегда шел впереди. Фильмы созданные им не умрут. Обычно кино имеет обыкновение стариться и уходить. Его фильмы, в основе своей, будут вечно жить. В них заложено подлинное человеческое чувство. Такие дыры в нашем искусстве, пробиваемые смертью, не заполняются никем. Он не смог прожить долго без Чуриковой и ушел вслед за ней. Это говорит многое о человеке», - сказал Басилашвили.

О смерти режиссера Глеба Панфилова стало известно накануне поздно вечером. Он ушел на 90-м году жизни. Вероятной причиной смерти режиссера мог стать повторный инсульт, врачи боролись за жизнь Панфилова больше часа.

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