Умер режиссер Глеб Панфилов

Российский режиссер и сценарист Глеб Панфилов скончался в возрасте 89 лет.

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На 90-м году жизни скончался советский и российский режиссер, сценарист, народный артист РСФСР Глеб Панфилов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора Московского государственного театра «Ленком Марка Захарова» Марка Варшавера.

Директор театра заявил, что о дате и времени прощания будет сообщено позже.

В 1982 году Панфилов стал лауреатом Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых. Кроме того, он был членом Национальной академии кинематографических искусств и наук России.

В 1990 году режиссер снял фильм «Мать» по мотивам одноименного романа Максима Горького, а в 2021 году - фильм «Иван Денисович» по мотивам рассказа Александра Солженицына. В кинокартинах «Утомленные солнцем 2: Предстояние» и «Утомленные солнцем 2: Цитадель» Никиты Михалкова он выступал в качестве сценариста.

В мае стало известно, что Глеба Панфилова госпитализировали с инсультом. Отмечалось, что сначала его доставили в реанимацию Одинцовской областной больницы, а затем врачи решили перенаправить его в другую больницу в Москве.

Супругой Панфилова была народная артистка СССР Инна Чурикова, которая ушла из жизни 14 января этого года. Актрисе театра и кино было 79 лет.