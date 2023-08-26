В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Умер режиссер Глеб Панфилов

Максим Крюков
21:57 26.08.2023
Российский режиссер и сценарист Глеб Панфилов скончался в возрасте 89 лет.
Умер режиссер Глеб Панфилов
© Фото: Владимир Вяткин, РИА Новости
Читайте нас на:

На 90-м году жизни скончался советский и российский режиссер, сценарист, народный артист РСФСР Глеб Панфилов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора Московского государственного театра «Ленком Марка Захарова» Марка Варшавера.

Директор театра заявил, что о дате и времени прощания будет сообщено позже.

В 1982 году Панфилов стал лауреатом Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых. Кроме того, он был членом Национальной академии кинематографических искусств и наук России.

В 1990 году режиссер снял фильм «Мать» по мотивам одноименного романа Максима Горького, а в 2021 году - фильм «Иван Денисович» по мотивам рассказа Александра Солженицына. В кинокартинах «Утомленные солнцем 2: Предстояние» и «Утомленные солнцем 2: Цитадель» Никиты Михалкова он выступал в качестве сценариста.

В мае стало известно, что Глеба Панфилова госпитализировали с инсультом. Отмечалось, что сначала его доставили в реанимацию Одинцовской областной больницы, а затем врачи решили перенаправить его в другую больницу в Москве.

Супругой Панфилова была народная артистка СССР Инна Чурикова, которая ушла из жизни 14 января этого года. Актрисе театра и кино было 79 лет.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
21:57 В стране и мире
Умер режиссер Глеб Панфилов
20:52 В стране и мире
Гладков: в результате обстрела села в Белгородской области погиб мирный житель
18:01 В стране и мире
Силуанов спрогнозировал рост российской экономики на 2,3%
15:46 В стране и мире
Восемь человек умерли от легионеллеза в польском Жешуве
15:13 В стране и мире
Минобороны: беспилотник ВСУ уничтожен над Белгородской областью
Популярное
Видео
Виновник ДТП в Калуге заявил, что у него в крови нашли «бог знает какой дефект»
Видео
Путин вручил звезды Героев России экипажу танка «Алеша»
Видео
Мигрант из Нахабино заявил, что ударил девушку, чтобы спасти ее
Росавиация опубликовала список пассажиров разбившегося под Тверью самолета
Мужчина хотел ограбить аптеку в Москве, но поранился о стекло и умер
Видео
Костомаров впервые после протезирования принял участие в ледовом шоу
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.