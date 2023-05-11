Baza: режиссера Глеба Панфилова госпитализировали с инсультом

В январе скончалась его жена - народная артистка Инна Чурикова. Ей было 79 лет.

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Режисcера Глеба Панфилова в возрасте 88 лет госпитализировали с инсультом, сообщил Telegram-канал Baza.

Отмечается, что у режиссера геморрагический инсульт. Сначала его доставили в реанимацию Одинцовской областной больницы, а затем врачи решили перенаправить его в другую больницу в Москве, добавили на канале.

В середине января ушла из жизни жена режиссера народная артистка СССР Инна Чурикова. Ей было 79 лет. Женился режиссер во время съемок популярного в СССР фильма «Начало» в 1970 году. С тех пор Чурикова всегда оставалась его музой.

Президент России Владимир Путин назвал ее работы на сцене и в кино образцом вдохновения, а ее смерть - огромной потерей. По словам директора «Ленкома», где играла Чурикова, она была одной из последних великих актрис. За свою карьеру Чурикова была удостоена множества орденов и наград.