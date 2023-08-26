Mash: причиной смерти режиссера Панфилова мог стать повторный инсульт

Сообщается, что врачи больше часа боролись за жизнь режиссера.

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Причиной смерти известного режиссер Глеба Панфилова мог стать повторный инсульт. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«Больше часа врачи боролись за его жизнь», - утверждается в публикации.

Напомним, в мае этого года режиссера уже госпитализировали в больницу. У Глеба Панфилова был геморрагический инсульт.

Напомним, сегодня режиссер скончался на 90-м году жизни. Министр культуры России Ольга Любимова заявила, что в это сложно поверить.