Сброс воды с «Фукусимы-1»: станет ли решение Японии катастрофой для экологии

За две недели японцы планируют сбросить почти восемь тысяч тонн воды. За год - около 30 тонн, ну а весь процесс может занять три десятилетия.

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У японских берегов Тихого океана сегодня громко. Вот только шум, скорее, не от волн, разбивающихся о побережье. Операторы атомной электростанции «Фукусима-1» открыли шлюзы: Япония начала сбрасывать первую партию воды, которая служила для охлаждения поврежденных реакторов АЭС.

За началом сброса в прямом эфире наблюдают крупнейшие телеканалы страны, а в это же время у стен «Фукусимы» собираются протестующие. Они уверены: власти им лгут.

«Правительство Японии и Токийская электроэнергетическая компания называют загрязненную воду "очищенной" и заявляют, что ее можно пить, однако проблема все еще существует. Выброс ядерных отходов в море - это проблема, которая затронет не только Японию и Фукусиму, но и весь мир», - заявил один из демонстрантов.

О том, что миру не стоит беспокоится, официальный Токио заявлял на протяжении нескольких месяцев. Власти, словно мантру, повторяли одни и те же фразы: «вода очищенная, последствий для мировой экологии и океана не будет». Версии о том, что сброс необходим и безопасен, придерживается и компания TEPCO. Та самая, по вине которой и произошла авария на АЭС. Она же и будет заниматься процессом сброса воды, и это несмотря на то, что в ходе расследования были выявлены многочисленные случаи обмана и подлога в отчетах этой компании.

«Что касается выброса очищенной воды в океан, мы считаем это важной вехой на пути к одному из многих этапов вывода из эксплуатации атомной электростанции и уверенным шагом идем вперед», - сказал руководитель TEPCO Дзюнъити Мацумото.

Авария на японской АЭС случилась в 2011 году после мощнейшего землетрясения, которое вызвало за собой цунами. Разрушенными оказались три реактора. Чтобы охладить их ядра и предотвратить катастрофу, использовали воду, которая, очевидно, загрязнилась радиоактивными веществами. Вокруг станции Япония спешно возвела резервуары, и сейчас такой воды скопилось больше миллиона тонн. Место для ее хранения вот-вот закончится. Опустошить хранилище решили самым простым и дешевым способом - слить в океан. Такой способ утилизации радиоактивной воды официально одобрили в МАГАТЭ.

«Эксперты МАГАТЭ находятся на местах, чтобы служить глазами международного сообщества и следить за тем, чтобы сброс осуществлялся по плану и в соответствии со стандартами безопасности МАГАТЭ», - говорится в заявлении гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси.

Суть «прозрачной» схемы японцев заключается в том, что жидкость из системы охлаждения пропустили через специальные очистные сооружения и «отфильтровали», насколько это возможно. Разбавили морской водой до, как утверждается, безопасных концентраций. По сути, предварительно из раствора удалили 62 вида радионуклидов. Кроме одного - трития. Это и вызвало волну протестов в самой Японии.

«В конце концов, я думаю, что это было продиктовано различными политическими мотивами, а вовсе не ради жителей Фукусимы, и в частности рыбаков. Это было сделано для удобства администрации Кисиды. Так что в результате это решение не учитывает простых людей и рыбаков, вовлеченных в это», - выразила мнение протестующая Теруми Катаока.

Рыбаки боятся, что у них попросту не будут покупать рыбу и морепродукты.

«Ущерб для них носит в первую очередь репутационный характер, поскольку соседние страны вводят ограничение на импорт японских продуктов. Соседние страны, прежде всего Китай, и общественность Южной Кореи выражают несогласие с решениями местных властей», - сказал Кирилл Агафонов.

Несмотря на проливной дождь, протестующие в Южной Корее всю ночь провели на улицах с плакатами. Днем возмущенная толпа ворвалась в здание посольства Японии в Сеуле.

Полиции приходилось буквально хватать людей за руки и за ноги и выносить на улицу. Задержаны десятки человек. Между тем, Сеул считает, что сброс воды не должен вызывать беспокойства, но снимать запрет на импорт продуктов из префектуры Фукусима снимать отказался.

«Правила импорта были введены для защиты нашего населения от высококонцентрированных радиоактивных материалов, которые были без какого-либо контроля выброшены в близлежащие воды после ядерной аварии на Фукусиме в 2011 году. Это помимо вопроса о выбросе загрязненной воды. Мы планируем сохранить действующие правила импорта до тех пор, пока наш народ не будет успокоен, и мы хотим дать понять, что нет необходимости в дальнейших опасениях», - сообщил премьер-министр Южной Кореи Хан Док Су.

Импорт морепродуктов после протестов в Гонконге прекратил и Китай, а в министерстве иностранных дел Поднебесной и вовсе говорят, что Япония перепутала Тихий океан со сточной канавой.

«Начать сброс воды в океан - это крайне эгоистичный и безответственный поступок, игнорирующий глобальные общественные интересы», - отметил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

Японцам, вроде бы, удалось извлечь из воды основную массу плутония, стронция, цезия, йода, но остался тритий. Период полураспада - 12 лет. Этот изотоп водорода, как правило, дает слабо проникающее бета-излучение, однако может накапливаться в водорослях, рыбе и прочих морских обитателях.

Кстати, план Токио по сбросу воды МАГАТЭ одобрило, возможно, под давлением США. А в Белом доме, вероятно, рассудили так: Япония далеко, тритий не доплывет. Вот только как раз напротив «Фукусимы» сходятся несколько течений, которые могут забросить радиоактивные отходы и на север, и на восток. Вместе с течением Куросио радиоактивную воду будет уносить в сторону западных берегов США и Канады.

«Течением это как раз придет к берегам США. И, конечно, там есть потоки, уходящие на север, но тритиевая вода тяжелая, рассеивание будет большое, дозы будут минимальными, до наших берегов вряд ли что-то дойдет в опасных дозах», - поделился ведущий научный сотрудник лаборатории экологии прибрежных донных сообществ Института океанологии им. И.И. Ширшова Филипп Сапожников.

Риски для Дальнего Востока, по оценкам специалистов, минимальны, но все же есть! Россия из-за сброса радиоактивной воды усилила контроль за биоресурсами.

«На сегодняшний день территориальными органами Роспотребнадзора исследовано более 7 тонн такой продукции, несоответствий гигиеническим нормативам мы не вывили», - сообщила начальник управления санитарного благополучия населения Роспотребнадзора России Ирина Шевкун.

Россия и Китай требуют от Японии максимальной прозрачности в действиях Токио. Москва и Пекин уже направили официальным властям список вопросов относительно возможных технологических проблем. Ответа пока нет. Тем не менее в нашем посольстве уверены, что Токио прекратит сброс воды в случае, если фон радиации будет превышать показатели нормы.

«Япония примет все возможные меры для обеспечения безопасности сброса воды в море и после его начала, а также не будет проводить такой сброс воды, который может негативно повлиять на здоровье людей и окружающую среду», - сказали в посольстве Японии в России.

За две недели японцы планируют сбросить почти восемь тысяч тонн воды. Это лишь первая партия. За год - около 30 тонн, ну а весь процесс растянут на три десятилетия. И остается только догадываться, станет ли такое решение Токио катастрофой для Мирового океана и экологии или нет.