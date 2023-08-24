Посольство Японии заявило, что Токио ведет 3 вида мониторинга воды на «Фукусиме-1»

Япония осуществляет мониторинг очищенной воды в резервуарах, мониторинг в режиме реального времени, а также мониторинг морской акватории, уточнили в дипмиссии.

© Фото: Zhang Xiaoyu, XinHua, Global Look Press

Радиационное воздействие на человека и окружающую среду после сброса радиоактивной воды с атомной электростанции «Фукусима-1» будет незначительным. Об этом «Звезде» заявили в посольстве Японии в России.

«Касательно воды, обработанной в системе ALPS, при участии МАГАТЭ Япония осуществляет на многоуровневой основе три вида мониторинга: мониторинг очищенной воды в резервуарах, мониторинг в режиме реального времени, мониторинг морской акватории», - добавили в диппредставительстве.

В дипмиссии отметили, что Япония проводила исследования концентрации радиоактивных веществ вчера и сегодня, подчеркнув, что страна не будет проводить такой сброс воды, который может негативно повлиять на здоровье людей и окружающую среду. Согласно заявлению посольства, Токио примет соответствующие меры, включая отказ от сброса или его приостановку.

Сегодня оператор «Фукусимы-1» приступил к сбросу воды со станции в океан. Компания ТЕРСО планирует слить почти 8 000 кубометров воды, которую использовали для охлаждения реакторов АЭС. Перед сбросом жидкость очистили от радионуклидов, кроме трития. После этого стало известно, что протестующие против сброса радиоактивной воды ворвались в посольство Японии в Сеуле. По данным агентства Kyodo, правоохранители задержали 14 демонстрантов.