Противники сброса воды с АЭС «Фукусима-1» ворвались в посольство Японии в Сеуле

В сутки в океан сбрасывается 460 тонн радиоактивной воды по специальному тоннелю.

© Фото: Yao Qilin, Xinhua, Global Look Press

Протестующие против сброса радиоактивной воды с АЭС «Фукусима-1» в океан ворвались в посольство Японии в Сеуле. По сообщениям агентства Kyodo, демонстрантов задержали полицейские. По данным журналистов, их было 14 человек.

Ранее стало известно о начале сброса воды на станции «Фукусима-1». Очищенная вода сбрасывается в километре от берега через специально построенный тоннель. В сутки инженеры сбрасывают около 460 тонн воды.

При этом, ее предварительно разбавляют морской водой, чтобы снизить концентрацию радионуклеидов, оставшихся после многоступенчатой очистки. Выполнить работы планируется в течение 17 дней. За это время в океан попадет около 7,8 тысяч тонн воды.