В РФ усиленно контролируют рыбу и морепродукты из Японии из-за воды с «Фукусимы»

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Начальник управления санитарного благополучия населения Роспотребнадзора Ирина Шевкун в беседе со «Звездой» рассказала, что рыбу и морепродукты из Японии начали усиленно контролировать еще 8 июля после сообщений о сбросе радиоактивной воды с АЭС «Фукусима».

«Территориальными органами Роспотребнадзора во всех субъектах Российской Федерации был усилен санитарно-карантинный контроль, проводится тщательный контроль при ввозе через государственную границу РФ с исследованием каждой партии такой продукции», - сказала она.

По словам Шевкун, каждая партия продукции рыбного промысла проходит, в частности, скрининговые исследования на радиологическую опасность.

На Дальнем Востоке также был усилен контроль за продукцией. Речь идет о рыбе, морепродуктах., которые вылавливают наши рыбопромысловые компании в Тихом океане.

Ранее специалист по атомной энергетике Александр Уваров усомнился в безопасности сброса воды с японской атомной электростанции. Академик РАН Сергей Добролюбов рассказал, для каких обитателей Тихого океана сброс воды будет особенно опасен.