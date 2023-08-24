Япония начала сбрасывать воду с АЭС «Фукусима-1» в океан

Всего планируется сбросить в океан около 7,8 тысяч кубометров воды, которую использовали для охлаждения реакторов.

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Оператор атомной электростанции «Фукусима-1» компания ТЕРСО приступила к сбросу воды со станции в океан. За процессом можно следить в прямом эфире японских телекомпаний. Планируется слить 7,8 тысяч кубометров воды, которую использовали для охлаждения реакторов. Перед сбросом воду очистили от радионуклеидов, кроме трития.

Сброс в океан ведется по трубам в километре от самой станции. Роспотребнадзор по Приморскому краю усилил радиационный контроль за рыбой и морепродуктами из Японии.

Напомним, авария на атомной станции произошла в марте 2011 года после мощного землетрясения. Вызванное подземными толчками цунами затопило помещения с распределительными устройствами, батареям и генераторами. Станция оказалась обесточена, ядерное топливо в реакторах расплавилось и взорвалось. Воду, которую использовали для охлаждения реакторов, пропустили через многоступенчатую систему очистки и хранили в специальных емкостях.