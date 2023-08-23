Удар за шорты: как утренняя пробежка в Нахабино обернулась для девушки кошмаром

Во время пробежки Фаину Рязанову схватил за руку шедший мимо выходец из Средней Азии и после невнятной претензии к внешнему виду девушки нанес удар кулаком в лицо.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Марина Шеп, Telegram

Утренняя пробежка обернулась настоящим кошмаром для жительницы подмосковного Нахабино. На девушку прямо на центральной аллее жилого комплекса «Красногорский» напал неизвестный.

Парк «Дружба» в Нахабино - здесь жители близлежащих домов отдыхают, гуляют с детьми, занимаются спортом. Фаина Рязанова каждое утро выходит сюда на пробежку, так было и сегодня. Во время пробежки девушку схватил за руку шедший мимо выходец из Средней Азии и после невнятной претензии к внешнему виду Фаины нанес удар кулаком в лицо.

«Начал наезжать: что вы тут бегаете, почему вы так одеты. Я начинаю отходить, он меня как-то задерживает за руку и кулаком в лицо ударил со всей силы», - рассказала пострадавшая.

В ярость мигранта привели беговые шорты девушки. После нападения Фаина быстро взяла себя в руки и бросилась убегать. После необоснованной агрессии пострадавшая пыталась скрыться от нападавшего. Она побежала в сторону остановки общественного транспорта, где в это время были люди, здесь за нее и вступился случайный прохожий.

Агрессивно настроенный выходец из Таджикистана продолжал преследовать девушку. Перепуганная Фаина, добравшись до дома, сразу сообщила обо всем мужу.

«Даша отправила фото, что у нее разбита губа, она вся в слезах. Узнал историю, ушел с работы. Пришел на район, посмотрел, где, возможно, были камеры, где об инциденте можно узнать, опросил прохожих. После того, как написали заявление, поехали снимать побои», - сказал муж пострадавшей Михаил Рязанов.

Местные жители утверждают, что напавший на девушку молодой человек работает в управляющей компании жилого комплекса. Однако в самой компании эту информацию не подтвердили.

«Полиция провела проверку, данный мигрант не является сотрудником УК, все сотрудники были проверены, документы у всех посмотрели», - заявил представитель управляющей компании Олег.

По факту нападения возбуждено дело по статье «Побои», по которой нападавшему может грозить до двух лет лишения свободы.

Спустя несколько часов нападавшего задержали сотрудники правоохранительных органов. Он находился в квартире своих родственников. В Москву Джурабоев приехал лечить психическое расстройство, у него диагностировали шизофрению. При задержании он не оказывал сопротивления, на допросе вины своей не отрицал, и заявил, что своими действиями «спас девушку от греха». Все обстоятельства произошедшего предстоит выяснить следователям.