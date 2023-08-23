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Ударивший девушку из-за одежды на пробежке мигрант задержан

Анна Назайкина
14:25 23.08.2023
Председатель СК Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту незаконных действий мужчины.
© Видео: Марина Шеп, Telegram © Фото: Марина Шеп, Telegram
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Ударившего девушку в подмосковном Красногорске молодого человека задержали сотрудники полиции, соответствующие кадры появились в Telegram-чате krasnogorskiy_nahabino.

На них видно, как мужчину выводят из подъезда под руки сотрудники правоохранительных органов, далее его сажают в полицейскую машину.

«Отделом дознания по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ст. 116 УК РФ», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Председатель СК Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту незаконных действий мужчины.

Ранее стало известно, что жительницу Нахабино во время утренней пробежки ударил мужчина, которому не понравился ее внешний вид.

Впоследствии супруг пострадавшей рассказал «Звезде», что у девушки разбита верхняя и нижняя губа, также он раскрыл подробности инцидента.

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