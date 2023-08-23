После инцидента с девушкой и мигрантом в Нахабино возбуждено уголовное дело

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Уголовное дело о побоях возбуждено после инцидента с девушкой и мигрантом в подмосковном Нахабино. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел России.

«Отделом дознания по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ст. 116 УК РФ», - сказала официальный представитель ведомства Ирина Волк.

При этом в подмосковной прокуратуре сообщили, что было возбуждено дело по ст. 213 УК РФ («Хулиганство»).

На данный момент подозреваемый в причинении телесных повреждений девушке задержан, соответствующие кадры опубликовали местные жители.

Как ранее рассказал «Звезде» ее супруг, девушка отправилась бегать утром в футболке и шортах. Злоумышленника не устроил ее внешний вид. Он одернул ее, а затем ударил по лицу.

Возле остановки за жительницу Нахабино вступился прохожий, который пытался объяснить мигранту, что девушка занимается спортом в этой одежде, однако нападавший с ним не согласился и продолжил преследовать плачущую женщину. Ей удалось оторваться и убежать от него домой.