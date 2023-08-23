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Пострадавшая из-за шортов в Нахабино описала момент нападения мигранта

Анна Назайкина
16:13 23.08.2023
Девушка поняла, что отвечать на вопросы мужчины о ее внешнем виде нет смысла, она начала отходить от него, после чего он ударил ее.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Пострадавшая от рук мигранта в Нахабино рассказала «Звезде», что напавший был в неадекватном состоянии и после конфликта преследовал ее почти до дома.

Девушка также подробно описала произошедшее. Она считает, что мужчина мог «добить ее», если бы она не убежала.

«Просто на пробежку вышла, начался дождик, смотрю - навстречу какой-то парень, заслоняет дорогу, пытается что-то сказать мне, снимаю наушник, он начал наезжать “Что вы тут бегаете”, “Что так одеты” и т.д.», - сказала Фаина.

Дальше события развивались быстро. Девушка поняла, что отвечать на странные вопросы мужчины нет смысла, она начала отходить от него, в этот момент он ударил ее.

«Я начинаю отходить, он меня как-то задерживает за руку и кулаком в лицо ударил со всей силы. У меня, конечно, сразу слезы, больно, начинаю убегать, оглядываться», - добавила она.

После удара девушка отбежала от нападавшего, но тот продолжил преследовать ее. Она обратилась за помощью к прохожему, которому кратко рассказала о случившемся. Он начал объяснять ударившему, что девушка надела шорты на пробежку, потому что занимается спортом, однако парень не успокоился и продолжил идти за девушкой.

«Он шел в мою сторону, как по камерам, он почти до дома шел...Я уже очень быстро бежала, потому что думала, мало ли догонит. Мне кажется, он был готов точно добить меня, если бы я задержалась», - сказала она.

Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело по статье 113 Уголовного кодекса РФ (хулиганство).

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