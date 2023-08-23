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Мигрант из Нахабино заявил, что ударил девушку, чтобы спасти ее

Анна Назайкина
18:34 23.08.2023
В момент случившегося девушка была на утренней пробежке в футболке и шортах, мужчине не понравился ее внешний вид.
© Видео: МВД РФ © Фото: МВД РФ
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Мигрант из Нахабино заявил, что ударил девушку, чтобы «спасти ее от греха». Кадры допроса были опубликованы в Telegram-канале МВД.

Правоохранитель задал вопрос подозреваемому, признает ли он вину, молодой человек дал утвердительный ответ.

Его также спросили, зачем он ударил девушку, на что мужчина заявил, что спасал девушку от греха.

«Потому что я спасал ее... от греха», - сказал он.

Ранее стало известно, что жительницу подмосковного Нахабино во время утренней пробежки ударил по лицу мужчина, которому не понравился ее внешний вид. Она занималась спортом в футболке и шортах.

Впоследствии девушка подробно описала этот инцидент. Она рассказала, что мужчина сделал ей замечание по поводу внешнего вида, схватил за руку, а затем нанес сильный удар по лицу кулаком.

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